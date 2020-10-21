Четверть россиян сократит расходы на новогодние угощения

Почти половина россиян сделает праздничный стол такой же, как и в прошлом году. Четверть участников опроса намерена сэкономить на новогодних угощениях.

О намерении сделать стол богаче на эти новогодние праздники, чем в прошлом году, откликнулось только восемь процентов соотечественников.

"В этом году бюджет не изменится у 47% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, — в Южном федеральном округе (30%), наименьший — в Северо-Западном (17%). 8% заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года", — говорится в результатах опроса банка "Открытие".

Только три процента соотечественников не намерены праздновать Новый год.