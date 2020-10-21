СМИ: Чубайс может перейти из "Роснано" в "начальники Арктики"

Правительство России задумалось о реформе отечественных институтов развития. По данным РБК, рассматриваются два варианта объединения нескольких государственных компаний, при этом Анатолий Чубайс освободит кресло руководителя "Роснано".

Источники агентства утверждают, что Чубайс получил предложение заняться проблемами Арктики.

"В правительстве рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития на базе ВЭБ РФ. Другой — консолидация фонда развития промышленности, фондов ЖКХ и "Сколково", корпорации МСП, Дом. РФ, "Роснано" и Российского экспортного центра", — сообщило РБК.

Информацию прокомментировали в пресс-службе "Роснано", сам Чубайс и его знакомый.

"Обсуждать можно всё что угодно, но такое решение может принять только президент", — заявил агентству хороший знакомый Чубайса.

"Анатолию Борисовичу нравится Арктика, но "полярником он себя вряд ли видит", — заявили в пресс-службе "Роснано".

"Любовь к тундре — не повод назначать его "начальником Арктики", прокомментировал РИА Новости информацию сам Анатолий Чубайс.