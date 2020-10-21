В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу

Житель Уфы, находящийся на лечении в городской больнице, после обхода врачей с удивлением обнаружил, что ему в письменной форме диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу.

Региональный Минздрав провёл служебную проверку по факту инцидента.

"Министерство здравоохранения Башкирии провело служебную проверку после истории с уфимцем, которому диагностировали беременность. При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка", — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Мужчина, находящийся после ОРВИ с осложнением в стационаре больницы № 21 в столице Башкирии, опубликовал в соцсетях фото листа осмотра. Уфимцу диагностировали беременность и рекомендовали консультацию у врача-гинеколога.