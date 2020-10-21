В больнице Уфы мужчину отправили на консультацию к гинекологу

Житель Уфы, находящийся на лечении в городской больнице, после обхода врачей с удивлением обнаружил, что ему в письменной форме диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу.
Региональный Минздрав провёл служебную проверку по факту инцидента.
"Министерство здравоохранения Башкирии провело служебную проверку после истории с уфимцем, которому диагностировали беременность. При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка", — сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Мужчина, находящийся после ОРВИ с осложнением в стационаре больницы № 21 в столице Башкирии, опубликовал в соцсетях фото листа осмотра. Уфимцу диагностировали беременность и рекомендовали консультацию у врача-гинеколога.
"На листе осмотра отсутствует подпись руководителя подразделения, то есть историю болезни не проверили Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем, — прокомментировали инцидент в Минздраве.
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