Мастера фейков посадили на крючок крупные российские компании

Сайты, специализирующиеся на интернет-отзывах, придумали мошеннических схему.

Они угрожают репутации крупных российских брендов. Ушлые ребята заполняют Сеть липовыми негативными отзывами о товарах или услугах.

Затем они обращаются к владельцам фирм с предложением удалить нежелательные комментарии. Если представители компании отказываются это сделать, то они удаляют и реальные позитивные отклики клиентов.

Обращение за помощью к Роскомнадзору не увенчались успехом. Не помогли предпринимателям и судебные тяжбы.

Предположение о том, что войну затеяли конкуренты, бизнесмены отвергли, так как видят, что и представители близких сегментов рынка страдают от похожих атак фейковых аферистов.