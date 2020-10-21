В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Димитрия Смирнова

Смерть известного священника связана с хроническим заболеванием, которое было у Смирнова продолжительное время. Коронавирус здесь не причём, считают в РПЦ.

Прежде сообщалось, что Смирнов проходил стационарное лечение после перенесённой в мае коронавирусной инфекции. Госпитализирован священник был в сентябре, а месяцем ранее освобождён от служения по состоянию здоровья.

"Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала хроническая болезнь. Заболевание было выявлено у протоиерея давно, и его смерть не связана с коронавирусом", — сообщил газете "Московский комсомолец" председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Фёдор Лукьянов.

Смиронв семь лет занимал должэность, на которой сейчас находится Фёдоров.

"Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. В 2003–2013 годах возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства", — говорится в справочных материалах.