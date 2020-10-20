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Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи

Компания по развитию связей с общественностью (КРОС) ежеквартально анализирует российские СМИ и социальные сети, чтобы составить "национальный индекс тревожности".

Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи

ОЦР утверждает, что изучение СМИ — лучший способ выяснить настроения граждан, чем регулярные опросы общественного мнения, которые не очень точно работают на выявление личных тревог.

Проанализировав третий квартал 2020 года, исследователи обнаружили, что

  • больше всего россияне боятся второй волны коронавируса.

За этим страхом — озабоченность вовлеченностью страны в кризис в Белоруссии, а также увольнения и безработица.

"Если в начале пандемии основными страхами были медицинские, то теперь на первый план вышли социально-экономические опасения, — пояснил политолог Алексей Макарин. - Снижение уровня медицинских страхов было вызвано ощущением того, что большинство людей легко выздоровеет, отсутствием умерших и тяжелобольных в ближайшем окружении".

Также в списке фигурировали загрязнение окружающей среды, банковское мошенничество, девальвация рубля и вакцинация против Covid-19.

Всего 12 месяцев назад список того, что вызывает тревогу выглядел совсем по-другому:

1. природные катаклизмы,

2. произвол сотрудников правоохранительных органов во время московских протестов,

3. страх перед полетами.

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