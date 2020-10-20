Чего больше всего боятся русские, выяснили социологи

Компания по развитию связей с общественностью (КРОС) ежеквартально анализирует российские СМИ и социальные сети, чтобы составить "национальный индекс тревожности".

ОЦР утверждает, что изучение СМИ — лучший способ выяснить настроения граждан, чем регулярные опросы общественного мнения, которые не очень точно работают на выявление личных тревог.

Проанализировав третий квартал 2020 года, исследователи обнаружили, что

больше всего россияне боятся второй волны коронавируса.

За этим страхом — озабоченность вовлеченностью страны в кризис в Белоруссии, а также увольнения и безработица.

"Если в начале пандемии основными страхами были медицинские, то теперь на первый план вышли социально-экономические опасения, — пояснил политолог Алексей Макарин. - Снижение уровня медицинских страхов было вызвано ощущением того, что большинство людей легко выздоровеет, отсутствием умерших и тяжелобольных в ближайшем окружении".

Также в списке фигурировали загрязнение окружающей среды, банковское мошенничество, девальвация рубля и вакцинация против Covid-19.

Всего 12 месяцев назад список того, что вызывает тревогу выглядел совсем по-другому:

1. природные катаклизмы,

2. произвол сотрудников правоохранительных органов во время московских протестов,

3. страх перед полетами.