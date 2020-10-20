Компания по развитию связей с общественностью (КРОС) ежеквартально анализирует российские СМИ и социальные сети, чтобы составить "национальный индекс тревожности".
ОЦР утверждает, что изучение СМИ — лучший способ выяснить настроения граждан, чем регулярные опросы общественного мнения, которые не очень точно работают на выявление личных тревог.
Проанализировав третий квартал 2020 года, исследователи обнаружили, что
За этим страхом — озабоченность вовлеченностью страны в кризис в Белоруссии, а также увольнения и безработица.
"Если в начале пандемии основными страхами были медицинские, то теперь на первый план вышли социально-экономические опасения, — пояснил политолог Алексей Макарин. - Снижение уровня медицинских страхов было вызвано ощущением того, что большинство людей легко выздоровеет, отсутствием умерших и тяжелобольных в ближайшем окружении".
Также в списке фигурировали загрязнение окружающей среды, банковское мошенничество, девальвация рубля и вакцинация против Covid-19.
1. природные катаклизмы,
2. произвол сотрудников правоохранительных органов во время московских протестов,
3. страх перед полетами.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.