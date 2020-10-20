Фотофейк о ЧВК "Вагнер" появился в российских СМИ

Фотографический монтаж людей с оружием появился на страницах издания "Лента.ру". Авторы СМИ заявили, что на снимке якобы изображены бойцы ЧВК "Вагнер" в Сирии. Политолог Александр Перенджиев назвал причины возникновения такого информационного вброса.

Журналисты в своем материале сослались на Telegram-канал "Опасный фрукт". На снимке представлена группа мужчин. В центре — человек в кепке с изображением орла, держащего свастику. Авторы текста не сообщили дополнительных данных. Читателям остались неизвестны дата и место, где была сделана фотография. Не были названы и личности людей на фото. Кроме того, издание и Telegram-канал не предоставили доказательств того, что люди на снимке якобы принадлежат к ЧВК "Вагнер", а просто заявили об этом.

Ситуацию прокомментировал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. По его мнению, "Лента.ру" растиражировала стандартный информационный вброс.

"Мы видим, что время фейковых новостей захлестнуло информационное пространство. И ЧВК "Вагнер" — это излюбленная тема фейков всех СМИ, которые пытаются очернить Россию. Можно сказать, что это уже стандарт антироссийской деятельности, основанный на лживых новостях", — заметил эксперт.

Специалисты проанализировали снимок, который распространила "Лента.ру". Согласно заключению экспертов, на фото можно заметить следы монтажа. Так, на нем явно замазаны лица людей. Кроме того, предметы и одежда не соответствуют месту событий, указанному журналистами.

Перенджиев напомнил, что подобные "фотографии" публиковались уже несколько раз. При этом доказательства в таких случаях обычно не предоставляются.

Украина, по словам эксперта, во всем видит русский след. Причина — простая зависть.