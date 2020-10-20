Росстат проинформировал о ситуации с безработицей в стране

Впервые за период пандемии в России снизилось число безработных, которые официально зарегистрированы на биржах труда. В сентябре официальных безработных стало на 31 тысячу меньше, чем в августе.

Росстат заявил об использовании методики Международной организацией труда (МОТ).

"Общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе (на 31 тысячу человек), при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона человек. Снижение общей безработицы в РФ произошло впервые за время пандемии коронавируса", — говорится в оперативном докладе Росстата.

В ведомстве заявили, что при подсчёте безработных в стане используют международную методику.

"В сентябре 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организацией труда. В январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале — 4,6%, в марте — 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%, в мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне — 6,2%, в июле — 6,3%, в августе — 6,4%", — говорится в документе Росстата.