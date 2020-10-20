Агрегаторам такси предложили проверять водителей на судимость

Агрегаторы такси, считают в Думе, должны нести полною ответственность за предоставляемые услуги. В том числе за различные обстоятельства, которые привели к некачественному обслуживанию клиентов.

Онлайн-сервисы должны нести ответственность за нанимаемых на работу сотрудников.

"Раз у нас сложилась такая реальность, что работу дают не автопарки, а электронный бизнес, то он должен брать всю полноту ответственности на себя, а не только получение прибыли. И рассматривать это не как предоставление услуги водителю, а как наём на работу со всеми вытекающими последствиями. Тот же "Яндекс" должен будет отвечать за своих работников, вводить у себя контрольные функции, отдел кадров, различные элементы, которые снизят эти издержки", — заявил радио "Говорит Москва" член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Фёдоров.

Он в качестве примера привёл коммерческие банки, которые в обязательном порядке проверяют клиент, прежде, чем дать ему кредит.