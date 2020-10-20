Как ограничения повлияют на туризм в Подмосковье, рассказали в АТОР

В связи с ограничениями, которые ввели власти Подмосковья, туроператоры отчасти скорректируют свои экскурсионные программы.
В это время года в регионе основной спрос на отели и санатории.
"Сейчас в регионе наибольшим спросом пользуются не экскурсионные поездки, а отдых в санаториях и загородных отелях. А посещение музея — скорее приятное, чем необходимое дополнение. К тому же сейчас, в эпоху пандемии, клиенты любые дополнительные ограничения воспринимают, как неизбежную примету времени и готовы адаптировать свой отдых в соответствии с меняющимися требованиями", — говорится в публикации Ассоциации туроператоров России.
Подмосковные экскурсии планируют заменить аналогами по городам Золотого кольца.
"Экскурсионный туризм в Подмосковье и без ограничений не в лучшей форме. Более того, высокий сезон уже заканчивается. Вот если бы эти ограничения были введены месяц назад, то была бы катастрофа", — добавил гендиректор крупного туроператора, отметив, что клиентам вернут деньги за туры, которые не смогут состояться, и планируют заменить экскурсионные программы Подмосковья на Владимирскую область и города Золотого кольца.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.