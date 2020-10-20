Гинцбург рассказал, у кого хуже вырабатываются антитела к COVID

У старшего поколения и людей, ежедневно употребляющих спиртные напитки, плохо вырабатываются антитела после вакцинации.

Причём на выработку антител влияет даже незначительная доза алкоголя.

"После введения вакцины у граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Плохо вырабатываются антитела у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки: если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует", — рассказал "Интерфаксу" директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также принформирорвал, что антитела плохо формируются у людей, находящихся в состоянии стресса, а также принимающих определённый вид медицинских препаратов.