ОНФ предложил возместить бедным семьям расходы на услуги ЖКХ

Общественники считают, что России по силам найти в бюджете раз в год 142 млрд рублей, чтобы компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги семьям с минимальными доходами.

Соответствующее письмо ОНФ направил председателю правительства страны.

"В России около шести млн семей, чьи доходы находятся на уровне прожиточного минимума или ниже в пересчете на человека. Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней", — рассказал "Известиям" о содержании письма премьеру Михаилу Мишустину заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

В письиме ОНФ содержится ещё одна инициатива — увеличить стандарт жилищной обеспеченности с 18 кв. м на человека до 25 кв. м.