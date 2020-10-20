ОНФ предложил возместить бедным семьям расходы на услуги ЖКХ

Общественники считают, что России по силам найти в бюджете раз в год 142 млрд рублей, чтобы компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги семьям с минимальными доходами.
Соответствующее письмо ОНФ направил председателю правительства страны.
"В России около шести млн семей, чьи доходы находятся на уровне прожиточного минимума или ниже в пересчете на человека. Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней", — рассказал "Известиям" о содержании письма премьеру Михаилу Мишустину заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.
В письиме ОНФ содержится ещё одна инициатива — увеличить стандарт жилищной обеспеченности с 18 кв. м на человека до 25 кв. м.
"Сейчас субсидии на оплату ЖКУ получают в случае, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно допустимую. В 35 регионах РФ эта доля составляет 22%, в 29 субъектах наряду с 22% действуют более низкие показатели для таких инвалидов, пенсионеров, многодетных семей. Ещё в 14 субъектах — от 16% до 21%, в семи регионах — 15% и ниже", — пояснил замруководителя исполкома ОНФ.
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