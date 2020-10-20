Россияне считают поезд наиболее безопасным видом транспорта

Соотечественники считают поезда дальнего следования и пригородные электрички самыми безопасными видами транспорта в России.
Самым опасным видом транспорта участники опроса "Ромир" назвали мотоцикл.
"Результаты исследования показали, что большинство россиян считают железнодорожный транспорт (поезда и электрички) наиболее безопасным — об этом заявили две трети опрошенных (66%). Вторым в рейтинге безопасности идет личный автомобиль, его выбрали 53% респондентов. Замыкает тройку лидеров общественный автомобильный транспорт с результатом 52%", — отмечается в итогах опроса 1500 респондентов в возрасте от 18 лет холдинга "Ромир".
Менее надёжными участники опроса посчитали гражданскую авиацию и водный транспорт.
"Воздушный транспорт выбрали — 35%, водный — 32%, а мотоцикл — лишь 8% процентов опрошенных россиян. Поезд полностью устраивает и соответствует ожиданиям россиян — не только по безопасности, но и по уровню комфорта, соблюдению расписания и качественному сервису", — прокомментировала результаты исследования директор по работе с ключевыми клиентами Анна Советова.
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