Совет по правам человека РФ отверг поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Совещательный орган при главе государства дал отрицательную оценку проекту закона группы сенаторов о внесении поправок в семейный кодекс.
Ранее сенатор Елена Мизулина с коллегами внесла в Думу законопроект с предложением принудительно разлучать ребёнка с родителями по решению суда о лишении родительских прав несмотря на опасность, грозящую детям.
"Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" — заявил в интервью РИА "Новости" глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, в центре проблемы должны находиться права детей в семьях.
"Надо искать баланс, важно очень деликатно относиться к семье и точно понимать, есть ли в этой конкретной семье опасность для жизни, унижение ребёнка или нет. И это понимание должно приводить к каким-то решительным действиям, для чего необходимо привлекать общественные институты и НКО. Тут тоже возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка", — уточнил Фадеев.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.