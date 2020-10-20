Совет по правам человека РФ отверг поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Совещательный орган при главе государства дал отрицательную оценку проекту закона группы сенаторов о внесении поправок в семейный кодекс.

Ранее сенатор Елена Мизулина с коллегами внесла в Думу законопроект с предложением принудительно разлучать ребёнка с родителями по решению суда о лишении родительских прав несмотря на опасность, грозящую детям.

"Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?" — заявил в интервью РИА "Новости" глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, в центре проблемы должны находиться права детей в семьях.