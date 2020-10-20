Россияне просрочили оплату за электричество на 200 млрд рублей

При огромном долге населения РФ за электроэнергию, во время пандемии коронавируса почти не пострадали энергосбытчики, которые заблаговременно наладили работу онлайн-сервисов по оплате коммунальных услуг.

Объём просроченных платежей физических лиц достиг рекордных двухсот миллиардов рублей.

"На сегодняшний день объём просрочки платежей за электроэнергию у населения достиг по стране почти 200 млрд рублей. При этом меньше всего задолженности за период пандемии коснулись тех энергосбытовых компаний, которые вложились в разработку собственных приложений по оплате услуг", — заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров.

Он полагает, что пандемия коронавируса подтолкнула к необходимости цифровизации сервисов оплаты жилищно-коммунальных услуг.