Стивен Сигал взялся защищать экологию Байкала

Стивен Сигал, который ранее был известен россиянам как исполнитель главных ролей в голливудских боевиках, отметился несколькими экологическими инициативами на своей новой родине.

Сигал, получив гражданство России, вошёл в руководство одной из новых политических партий, которую возглавляет писатель Захар Прилепин. Актёр активно занялся экологическими проблемами Байкала.

"Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей — разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования", — рассказал РИА "Новости" голливудский актёр, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал.

Ранее стало известно, что новый россиянин возглавил экологический проект, направленный на сохранение самого большого озера в мире. Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил голливудскую знаменитость за огромный вклад в сохранение популяции омуля — рыбы, чьё основное место обитания — озеро Байкал.