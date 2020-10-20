Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
МИД РФ: официального ответа по СНВ-3 от США пока нет
Археологи раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды Хеопса
Ефремов получил положительную характеристику от руководства СИЗО
В Ельце дети осквернили мемориал погибшим воинам
Помпео: РФ - крупнейший возмутитель спокойствия в глобальном интернете
В Коми задержали телефонного террориста, который "минировал" аэропорт
Джефф Бриджес рассказал, что врачи нашли у него рак
В "Одноклассниках" появился новый сервис "Моменты"
Губерниев рассказал о завершении карьеры Загитовой

Стивен Сигал взялся защищать экологию Байкала

Стивен Сигал, который ранее был известен россиянам как исполнитель главных ролей в голливудских боевиках, отметился несколькими экологическими инициативами на своей новой родине.

Стивен Сигал взялся защищать экологию Байкала

Сигал, получив гражданство России, вошёл в руководство одной из новых политических партий, которую возглавляет писатель Захар Прилепин. Актёр активно занялся экологическими проблемами Байкала.

"Я назначен одним из ответственных за защиту Байкала. Одна из наших главных целей — разработка нового законодательства, которое будет намного строже к тем, кто в нарушение или обход закона загрязняет это озеро. Надеемся добиться этой цели не только при помощи законов, но и посредством образования", — рассказал РИА "Новости" голливудский актёр, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал.

Ранее стало известно, что новый россиянин возглавил экологический проект, направленный на сохранение самого большого озера в мире. Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил голливудскую знаменитость за огромный вклад в сохранение популяции омуля — рыбы, чьё основное место обитания — озеро Байкал.

Последние материалы
В 12 регионов, где пенсии ниже прожиточного минимума, направят дотации
2,4 млн рублей принесли адвокаты Ефремова на заседание суда
В Магадане дважды за сутки в городе видели крупного медведя
МИД РФ: официального ответа по СНВ-3 от США пока нет
Археологи раскрыли неизвестную ранее ошибку строителей пирамиды Хеопса
Россияне просрочили оплату за электричество на 200 млрд рублей
Генерал ВСУ назвал главные проблемы армии Украины
Ефремов получил положительную характеристику от руководства СИЗО
Взаимопомощь государств в эпоху ковида: ожидания и реальность
В Ельце дети осквернили мемориал погибшим воинам
Популярное
Наука и техника
На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"

Возраст находки составляет 140 тыс. лет.

На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Новости Украины
От COVID-19 умер фитнес-блогер, отрицавший существование коронавируса
Общество
Люди временно теряют обоняние не только из-за коронавируса, заявил врач
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Психотерапевт рассказал, как исключить расстрелы граждан 18-летними убийцами
Брежневский застой или апогей социализма?
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Михаил Хазин на грани фола
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Причины очередного киргизского бунта
Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников