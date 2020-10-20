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После скандала в Чувашии предложили запретить микрофинансовые конторы

С предложением о полном запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО) выступил глава думских эсеров.

После скандала в Чувашии предложили запретить микрофинансовые конторы

Инициатива Сергея Миронова возникла на фоне скандала в Чебоксарах, где из "Единой России" прогоняют депутата регионального парламента, обвинённого в хищническом ростовщичестве.

"Так называемые займы до зарплаты необходимо запретить. В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей. Они и в обычных условиях несут обществу только вред, а во время экономического кризиса они начнут плодить армию бомжей и криминализировать общество", — заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов, предложив провести финансовую амнистию должников по микрозаймам.

Ранее думский единоросс Евгений Ревенко заявил "Гнать таких надо!" в отношении чебоксарского однопартийца, который одалживал деньги под огромные проценты, из-за этого жители Чувашии лишались жилья, порой единственного.

"Пользуясь тяжёлой жизненной ситуацией людей, одалживая им под огромный процент деньги под предлогом помощи, Владимир Михайлов ставил людей в заведомо невыгодное положение. Цинично отбирал у них единственное жильё, по сути дела, оставляя их на улице", — заявлял Ревенко.

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