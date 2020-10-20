Опрос выяснил, в каких городах россияне быстро добираются до работы

Быстрее всех на городском транспорте добираются тольяттинцы, а на личной машине — сочинцы. Они тратят 33 минуты и 20 минут соответственно.

Наиболее благоприятная ситуация с дорогой на работу в городах с населением свыше 500 тысяч человек также в Казани, Ульяновске и Перми.

"Меньше всего времени на дорогу общественным транспортом тратит население Тольятти (в среднем 33 минуты), Казани (35 минут) и Ульяновска (36 минут). Дорога до работы на личном автомобиле быстрее всего в Сочи (в среднем 20 минут), Ульяновске (24 минуты) и Перми (26 минут)", — говорится в результатах опроса 3800 россиян онлайн-сервиса по поиску работы Super.job.

Больше всего россиян, которые ездят на место работы на личных машинах, живут в Челябинске (60 процентов).