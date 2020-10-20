Третья часть новостроек в России — проблемная, пишут СМИ

Около трёх тысяч из девяти тысяч строящихся домов в России относятся к проблемным объектам. С недобросовестностью или банкротством застройщиков столкнулись более 180 тысяч соотечественников.
Об этом пишет газета "Коммерсант".
"Около трети строящихся в России жилых домов — проблемные, а от действий недобросовестных застройщиков пострадали свыше 185 тысяч человек. На этапе строительства находятся почти 9,2 тысячи домов, из них в единый реестр проблемных объектов включено около 3 тысяч домов, из которых примерно 2,1 тысячи оказалось в списке из-за банкротства застройщиков. Ещё 882 — из-за нарушения сроков строительства более чем на полгода", — свидетельствуют данные федерального Фонда защиты прав дольщиков.
Наибольшее количество пострадавших дольщиков и недостроенных объектов находится в Московской, Ленинградской и Ростовской областях.
"К проблемным регионам отнесены Подмосковье примерно с 39,5 тысячи пострадавших граждан (доля проблемных объектов — 44%), Ленинградская область (около 20,5 тысячи дольщиков и 40% недостроя), Ростовская область (5 тысяч и 30%). В Москве 9,2 тысячи пострадавших граждан и15% проблемных объектов. В том Краснодарском крае 13 тысяч пострадавших, доля проблемных домов — 27%", — указывается в данных фонда.
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.