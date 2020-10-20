Третья часть новостроек в России — проблемная, пишут СМИ

Около трёх тысяч из девяти тысяч строящихся домов в России относятся к проблемным объектам. С недобросовестностью или банкротством застройщиков столкнулись более 180 тысяч соотечественников.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Около трети строящихся в России жилых домов — проблемные, а от действий недобросовестных застройщиков пострадали свыше 185 тысяч человек. На этапе строительства находятся почти 9,2 тысячи домов, из них в единый реестр проблемных объектов включено около 3 тысяч домов, из которых примерно 2,1 тысячи оказалось в списке из-за банкротства застройщиков. Ещё 882 — из-за нарушения сроков строительства более чем на полгода", — свидетельствуют данные федерального Фонда защиты прав дольщиков.

Наибольшее количество пострадавших дольщиков и недостроенных объектов находится в Московской, Ленинградской и Ростовской областях.