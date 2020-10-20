Глушко рассказал, в каких случаях школы закрывают на карантин

Предельное количество инфицированных в одном образовательном учреждении становится поводом для решения о закрытии школы на карантин.
Решения о закрытии школ готовят инфекционисты из подразделений Роспотребнадзора в регионах.
"Критерии закрытия школ на карантин определяют врачи-инфекционисты региональных управлений Роспотребнадзора. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения", — сказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко, отвечая на вопрос о критериях, при которых школа закрывается на карантин.
Сейчас на карантине по коронавирусу в стране находятся 126 школ, по ОРВИ — 60.
"Сейчас в 36 субъектах Российской Федерации закрыты полностью на карантин по коронавирусу 126 школ, еще 60 школ закрыты на карантин по ОРВИ", — заявил Глушко в эфире телеканала "Россия 24".
Возраст находки составляет 140 тыс. лет.