Глушко рассказал, в каких случаях школы закрывают на карантин

Предельное количество инфицированных в одном образовательном учреждении становится поводом для решения о закрытии школы на карантин.

Решения о закрытии школ готовят инфекционисты из подразделений Роспотребнадзора в регионах.

"Критерии закрытия школ на карантин определяют врачи-инфекционисты региональных управлений Роспотребнадзора. Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе, в одном учреждении, которые определяют, какое решение будет приниматься по функционированию того или иного учреждения", — сказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко, отвечая на вопрос о критериях, при которых школа закрывается на карантин.

Сейчас на карантине по коронавирусу в стране находятся 126 школ, по ОРВИ — 60.