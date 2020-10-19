Диетолог дала советы желающим похудеть

Врач-диетолог рассказала, как можно сбросить лишний вес, не прибегая к жёстким диетам. Главное, не упустить момент насыщения и питаться сбалансировано, полагает специалист.

В рационе должны преобладать свежие овощи и фрукты.

"В первую очередь нужно выявить истинные причины переедания. Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически. Совет номер два: питаться сбалансировано. Из рациона нужно исключить фастфуд, сладости и газировку. Всё перечисленное раздражает желудок и приводит к ощущению голода", — написала диетолог Елена Кален в своём Insta, добавив, что к приемам пищи нужно подходить осознанно.

Третий совет диетолога касался свежих овощей, фруктов и продуктов, не содержащих "пустые" калории. Врач советует включать их в рацион желающим похудеть.

Ранее сообщалось, что лишний вес является основной причиной возникновения диабета.