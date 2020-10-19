На развитие сахарного диабета в большей степени влияет лишний вес человека. Избыточное потребление сладкого ведёт к повышению веса.
Сладкое больше портит зубы, чем приводит к диабету, считает врач.
"От чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не случается. Это миф. Заболевание диабетом II типа, которое сильно распространилось в последние годы, ассоциировано напрямую с ожирением. Чрезмерное употребление кондитерских изделий, сладостей, жирных продуктов может приводить к ожирению. Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит, рисковать массой тела и качеством зубов", — заявила в эфире радио "Говорит Москва" эндокринолог, врач высшей категории Ольга Демичева.
Она полагает, что гораздо важнее сейчас обогащение молока витамином D, чем маркировка продуктов, на которых указывается содержание сахара.
"У нас заняло более 10 лет согласование всеобщей государственной программы о йодированной соли. Сейчас мы говорим о программе профилактики витамина D. В США есть госпрограмма, по которой происходит обогащение молока витамином D. Если бы такая программа была принята, это была бы хорошая массовая профилактика, она бы работала. А мы говорим о маркировке кондитерских изделий, это не работает", — заявила Демичева.
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