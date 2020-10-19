"Не сладости, а лишний вес": эндокринолог о причине сахарного диабета

На развитие сахарного диабета в большей степени влияет лишний вес человека. Избыточное потребление сладкого ведёт к повышению веса.

Сладкое больше портит зубы, чем приводит к диабету, считает врач.

"От чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не случается. Это миф. Заболевание диабетом II типа, которое сильно распространилось в последние годы, ассоциировано напрямую с ожирением. Чрезмерное употребление кондитерских изделий, сладостей, жирных продуктов может приводить к ожирению. Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит, рисковать массой тела и качеством зубов", — заявила в эфире радио "Говорит Москва" эндокринолог, врач высшей категории Ольга Демичева.

Она полагает, что гораздо важнее сейчас обогащение молока витамином D, чем маркировка продуктов, на которых указывается содержание сахара.