Пригожин готов оказать профессору Рошалю юридическую помощь

После возмутительных и неправомерных обвинений Навального в адрес главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля в защиту российских медиков выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Он предложил Рошалю и его коллегам правовую помощь в защите чести и достоинства.

Бизнесмен предложил безвозмездную правовую помощь Леониду Рошалю, сообщила пресс-служба "Конкорда". Пригожин встал на защиту российских врачей после неправомерной критики Запада в связи с инцидентом, случившимся с Навальным. Леонид Рошаль поддержал омских врачей, которые спасли жизнь блогера благодаря оперативному и профессиональному реагированию. После этого он получил многочисленные оскорбления от сторонников Навального.

Евгений Пригожин был возмущен произошедшим и отметил, что "нерадивый пациент" вместо благодарности за спасение жизни распространяет необоснованную критику. При этом критикуют профессиональных врачей те, кто о медицине имеет поверхностное представление. Омские врачи подошли ответственно к своей работе.

В связи с этим предприниматель предложил помощь Рошалю. В случае согласия юристы Пригожина подготовят судебные иски и будут требовать от обидчиков компенсации морального вреда.

В омской больнице Алексей Навальный оказался после ухудшения состояния здоровья во время перелета из Томска в Москву. Родственники Навального попросили разрешения перевезти пациента в Германию. В последствии появились теория о том, что блогера якобы отравили "Новичком". При этом создатель опасного вещества опроверг столь заявления Запада, ведь в таком случае Навальный уже давно был бы мертв, а не впадал в кому.