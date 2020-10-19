Более половины россиян ожидают ухудшения материального положения

Соотечественники по-разному относятся к тяжёлой экономической ситуации в стране. Более половины считают, что худшее ещё впереди.

Остальные участники опроса ВЦИОМ разделились поровну: одни из них считают, что самое тяжёлое время — сейчас, другие думают, что всё самое худшее уже прошло.

"Более половины россиян предполагают, что экономический кризис еще ожидает нас впереди (60%). При этом 15% считают, что худший период мы переживаем сейчас, а 16% — что он уже позади. Большинство опрошенных оценивают материальное положение своих семей как среднее (60%). Почти четверть (24%) респондентов недовольна своим материальным положением, а хорошим его сочли 15%", — отмечается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тем не менее почти половина участников опроса полностью удовлетворена своей жизнью.