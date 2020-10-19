Чартерами на Занзибар можно будет улететь из шести городов России

Из шести городов России отправятся чартерные авиарейсы на остров Занзибар в Танзании. Первый рейс вылетит из Москвы в конце октября.
В ноябре к чартерной программе присоединятся пять российских городов-миллионников сообщила АТОР.
"Первые чартеры полетят на остров Занзибар в Танзании из Москвы 30 октября. В ноябре отправиться на отдых в Африку можно будет из Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска. Стоимость путевок на двоих на девять-десять дней — от 123 до 156 тысяч рублей. Она зависит не только от города, но и от выбранной системы питания — "всё включено" или только завтраки", — сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ассоциации заверили, что туры на Занзибар в Танзании обойдутся россиянам дешевле, чем отдых в Объединённых арабских Эмиратах (ОАЭ).
"Отдых в Танзании выгодно отличается по цене от ОАЭ и тем более Мальдив, где ценник выше в два и четыре раза соответственно. К тому же стоит учитывать, что в ОАЭ в январе-феврале не столь комфортная погода, температура воды находится на отметке в среднем +22 градуса, а не +26, как на Занзибаре", — отмечается в публикации на портале АТОР.
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