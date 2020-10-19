Чартерами на Занзибар можно будет улететь из шести городов России

Из шести городов России отправятся чартерные авиарейсы на остров Занзибар в Танзании. Первый рейс вылетит из Москвы в конце октября.

В ноябре к чартерной программе присоединятся пять российских городов-миллионников сообщила АТОР.

"Первые чартеры полетят на остров Занзибар в Танзании из Москвы 30 октября. В ноябре отправиться на отдых в Африку можно будет из Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары и Новосибирска. Стоимость путевок на двоих на девять-десять дней — от 123 до 156 тысяч рублей. Она зависит не только от города, но и от выбранной системы питания — "всё включено" или только завтраки", — сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации заверили, что туры на Занзибар в Танзании обойдутся россиянам дешевле, чем отдых в Объединённых арабских Эмиратах (ОАЭ).