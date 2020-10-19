COVID-19 — не единственная болезнь, при которой люди временно теряют обоняние и теряют вкус пищи. Это могут простудные или воспалительные заболевания.
После коронавируса восстановление обоняния идёт медленнее, чем после других недугов.
"Коронавирусная инфекция является далеко не единственной причиной потери обоняния. У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Он настоятельно посоветовал россиянам не заниматься самолечением.
"При появлении таких симптомов, как потеря обоняния и изменение вкусового восприятия следует немедленно обращаться к врачу. Доктор проводит лечение. Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Заниматься самолечением не стоит, поскольку всегда могут быть последствия, из которых опять же придётся выводить врачу", — предупредил отоларинголог.
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