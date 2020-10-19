Люди временно теряют обоняние не только из-за коронавируса, заявил врач

COVID-19 — не единственная болезнь, при которой люди временно теряют обоняние и теряют вкус пищи. Это могут простудные или воспалительные заболевания.

После коронавируса восстановление обоняния идёт медленнее, чем после других недугов.

"Коронавирусная инфекция является далеко не единственной причиной потери обоняния. У людей с простудными заболеваниями полости носа, такими как острый или хронический ринит, при воспалении слизистой носа, когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе", — заявил в эфире радио Sputnik отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он настоятельно посоветовал россиянам не заниматься самолечением.