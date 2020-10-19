В федеральных структурах "Единой России" решили исключить из партии регионального депутата, который наживался на бедствующем положении земляков.
Депутат Михайлов давал под высоченные проценты займы в залог под недвижимость, которую потом забирал себе.
"Жители Чувашской Республики массово жалуются на депутата регионального Госсовета из "Единой России" Владимира Михайлова. По жалобам граждан, Михайлов массово раздавал социально незащищенным людям ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у граждан отнимали квартиры и землю", — говорится в сообщении комиссия "Единой России" по этике, которая в итоге рекомендовала исключить Михайлова из партии.
По поводу Михайлова выступил известный российский телеведущий Евгений Ревенко, который входит в комиссию по этике партии.
"Опираясь на многочисленные свидетельства и жалобы, мы приняли такое решение. Оно было единогласным — гнать таких из партии. Пользуясь тяжёлой жизненной ситуацией людей, одалживая им под огромный процент деньги под предлогом помощи, Михайлов ставил людей в заведомо невыгодное положение. Цинично отбирал у них единственное жильё, по сути дела, оставляя их на улице. Подобного рода деятельность недопустимой для члена партии. Ничего общего с такими людьми "Единая Россия" иметь не должна", — заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, отметив, что жалобы на Михайлова продолжают поступать.
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