В Чувашии единоросса хотят исключить из партии за ростовщичество

В федеральных структурах "Единой России" решили исключить из партии регионального депутата, который наживался на бедствующем положении земляков.

Депутат Михайлов давал под высоченные проценты займы в залог под недвижимость, которую потом забирал себе.

"Жители Чувашской Республики массово жалуются на депутата регионального Госсовета из "Единой России" Владимира Михайлова. По жалобам граждан, Михайлов массово раздавал социально незащищенным людям ссуды под заведомо невозвратный процент. Затем за долги у граждан отнимали квартиры и землю", — говорится в сообщении комиссия "Единой России" по этике, которая в итоге рекомендовала исключить Михайлова из партии.

По поводу Михайлова выступил известный российский телеведущий Евгений Ревенко, который входит в комиссию по этике партии.