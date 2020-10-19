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На "Розе Хутор" прошёл немецкий hiking-weekend

Представители немецкого бизнеса собрались в горах Сочи. На курорте "Роза Хутор" прошел необычный хайкинг-уикенд. Организованный совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой он позволил наладить деловые контакты благодаря отдыху на природе.

На "Розе Хутор" прошёл немецкий hiking-weekend

"С августа и до середины 2021 в России проходит год Германии. Поэтому запланированы разные культурные мероприятия, направленные на знакомство наших государств. Мы также организуем встречи для представителей бизнес-сообщества. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, большинство из них проходит в удаленном режиме. Но люди соскучились по живому общению. Поэтому было принято решение провести специальный хайкинг-уикенд на курорте "Роза Хутор", что называется, под открытым небом", — рассказала директор по работе с фирмами-членами Российско-Германской внешнеторговой палаты Кристине Франк.

За выходные участники бизнес-уикенда совершили походы в горы, где действуют более 70-ти километров троп.

"На курорте "Роза Хутор" я бываю дважды в год, но в основном в зимний период. Здесь замечательные условия для катания на лыжах — современные подъемники, интересные склоны, новая инфраструктура. Оказалось, что летом и в межсезонье здесь просто великолепно. Благодаря профессиональным гидам мы насладились девственной природой. Все прошло замечательно, участники нашего уикенда уже планируют вернуться на курорт в следующем году", — отметила Кристине Франк.

Бизнес-уикенды для зарубежных гостей становятся доброй традицией горного курорта Сочи. Ранее покататься на лыжах, наладить деловые контакты и оценить преимущества отдыха в России на "Розе Хутор" приезжали представители австрийских компаний.

"Для нас проведение бизнес-уикенда — стратегическая возможность работы с новой аудиторией. К нам приезжают не просто туристы, это бизнесмены, которые в дружеской неформальной атмосфере хотят представить свои компании, открыть новый регион, найти партнеров. Интересы таких гостей стимулируют нас на разработку новых туристических продуктов, происходит и обмен опытом, что всегда важно для дальнейшего развития, — подчеркнул заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный.

Интерес зарубежных гостей к отдыху в горах Сочи подтверждают и цифры. Если в 2012 году курорт "Роза Хутор" посетили всего несколько сотен иностранных туристов, то спустя семь лет их число составляет почти пятнадцать тысяч в год.

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