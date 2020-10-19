Предприятия по добыче золота загрязнили 2,6 тысячи километров рек только в пяти сибирских регионах, проинформировали экологи.
Эксперт о деятельности золотопромышленников в Сибири высказался, что они как раньше "гадили" в реки, так сейчас продолжают.
"В этом году в Красноярском крае было выявлено 17 фактов загрязнений рек золотодобытчиками, в Туве — 19, на Алтае — 20, в Хакасии — 6. Также загрязнения были выявлены в Кемеровской области. По данным спутникового мониторинга, в этих регионах золотодобывающие компании гадят больше всего", — сообщил эксперт WWF, координатор экологической коалиции "Реки без границ" Александр Колотов.
В этих пяти сибирских регионах экологи обнаружили 78 случаев загрязнений рек.
"Было выявлено 78 фактов загрязнения водных объектов, причастных к добыче россыпного золота. Общая протяженность выявленных загрязнений водных объектов — 2 611 км. На Алтае загрязнения от золотодобытчиков фиксируются на реках, которые находятся в труднодоступных местах, куда добраться не могут даже надзорные органы. В Туве реки буквально "перекорёжены и изуродованы приисками". Множество старателей работает нелегально. В Кемеровской области ситуация с загрязнений рек осложняется не только от золотодобычей, но угольными разрезами. Золотодобытчики как гадили в реки, так и гадят!", — подчеркнул эксперт.
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