На данный момент невозможно провести Единый государственный экзамен, сохранив качество обработки тестов и объективность оценки знаний.

С таким заявлением выступил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, экзамен поэтому и назвали "единым", что он обеспечивает всем равные условия.

"В существующих условиях, чтобы провести экзамен в формате, когда выпускник сидит дома, не выходит в пункт проведения экзамена, с такой же массовостью, с такой же скоростью отработки, с таким же качеством проведения экзамена, с такой же объективностью на данный момент, так скажем, истории невозможно", — пояснил Музаев.