Россия не вошла в первую сотню стран по летальности от COVID-19

Несмотря на то, что в России зафиксирован очередной рекорд суточного прироста COVID-19 (15 982 новых случая), Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусом.
По уровню летальности от этого заболевания Россия не вошла в первую сотню и находится на 105-м месте.
"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности", — сказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".
В Минздрве полагают, что прирост заболеваний коронавирусом в стране будет продолжаться около двух недель.
"Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель ещё будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости", — рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
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