Россия не вошла в первую сотню стран по летальности от COVID-19

Несмотря на то, что в России зафиксирован очередной рекорд суточного прироста COVID-19 (15 982 новых случая), Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости коронавирусом.

По уровню летальности от этого заболевания Россия не вошла в первую сотню и находится на 105-м месте.

"Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности", — сказала замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции "Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы".

В Минздрве полагают, что прирост заболеваний коронавирусом в стране будет продолжаться около двух недель.