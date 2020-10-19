Почти две трети россиян выступает за увеличение налогов для богатых

63 процента российских участников исследования считают, что с богатых соотечественников надо брать повышенные налоги. Наиболее велик процент сторонников этого предложения среди людей старше 60 лет.
За то, чтобы оставить существующую "плоскую" шкалу налогообложения, выступают больше молодёжь (42%).
"За введение прогрессивной шкалы налогообложения выступили 63% россиян. В группе старше 60 лет таковых 78%. Среди сторонников прогрессивной шкалы 25% считают, что богатые должны платить больше налогов, 19% — что она поможет сгладить социальное неравенство, 7% объяснили, что в результате в бюджет будет поступать больше налогов и государство сможет больше тратить на социальные нужды", — говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Почти треть опрошенных (30%) считает, что российские налоги выше европейских, четверть участников опроса (26%) придерживаются противоположного мнения.
"Среди противников прогрессивной шкалы 5% полагают, что такая система будет несправедливой для тех, кто много работает, и у них пропадет желание зарабатывать. Столько же отмечают, что у большинства граждан небольшие доходы, по 3% считают, что это изменение заставит людей скрывать доходы и что в стране и так высокие налоги", — отмечается результатах опроса тысячи россиян старше 18 лет.
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