Почти две трети россиян выступает за увеличение налогов для богатых

63 процента российских участников исследования считают, что с богатых соотечественников надо брать повышенные налоги. Наиболее велик процент сторонников этого предложения среди людей старше 60 лет.

За то, чтобы оставить существующую "плоскую" шкалу налогообложения, выступают больше молодёжь (42%).

"За введение прогрессивной шкалы налогообложения выступили 63% россиян. В группе старше 60 лет таковых 78%. Среди сторонников прогрессивной шкалы 25% считают, что богатые должны платить больше налогов, 19% — что она поможет сгладить социальное неравенство, 7% объяснили, что в результате в бюджет будет поступать больше налогов и государство сможет больше тратить на социальные нужды", — говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Почти треть опрошенных (30%) считает, что российские налоги выше европейских, четверть участников опроса (26%) придерживаются противоположного мнения.