Собянин объявил о старте проверок московских "дистанционщиков"

Столичный мэр объявил о начале массовых проверок предприятий и их сотрудников, работающих из дома. Проверки коснутся также соблюдения масочного режима в организациях и на транспорте.

Градоначальник предупредил, что подобные мероприятия будут проводиться постоянно и продолжительное время.

"В Москве с 19 октября власти начнут проверять, как организации выполняют требование перевести не менее 30% сотрудников на "удалёнку", А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", — сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее московские власти потребовали от работодателей номера телефонов работающих в дистанционном формате сотрудников, номера их телефонов и автомобилей, а также транспортных карт.