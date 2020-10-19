Собянин объявил о старте проверок московских "дистанционщиков"

Столичный мэр объявил о начале массовых проверок предприятий и их сотрудников, работающих из дома. Проверки коснутся также соблюдения масочного режима в организациях и на транспорте.
Градоначальник предупредил, что подобные мероприятия будут проводиться постоянно и продолжительное время.
"В Москве с 19 октября власти начнут проверять, как организации выполняют требование перевести не менее 30% сотрудников на "удалёнку", А ещё через несколько дней — начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы", — сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее московские власти потребовали от работодателей номера телефонов работающих в дистанционном формате сотрудников, номера их телефонов и автомобилей, а также транспортных карт.
"Послаблений с масочным режимом в общественном транспорте не будет. Бизнес должен понять, что проверки соблюдения этого режима — не разовая кампания. Также продолжатся проверки соблюдения масочного режима на предприятиях. Это новая реальность, в которой придётся жить до окончания пандемии", — предупредил мэр.
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