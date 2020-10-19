Подавляющее большинство бедных в России — семьи с детьми

Из 18 млн бедных россиян более 82 процентов с составляют семьи с детьми. Ещё каждая десятая семья с детьми находится на грани черты бедности.

В Общественной палате РФ отмечают, что наиболее тяжёлое положение в многодетных семьях.

"У нас примерно 13% сейчас бедных из всего населения, это более 18 миллионов человек. Примерно 10% находятся у этой черты… Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них — это многодетные семьи. 23% детей проживает в бедных семьях. А если мы берем детей до 7 лет, это каждый четвертый", — рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он привёл цифры, которые показывают бедность семей с детьми.