Подавляющее большинство бедных в России — семьи с детьми

Из 18 млн бедных россиян более 82 процентов с составляют семьи с детьми. Ещё каждая десятая семья с детьми находится на грани черты бедности.
В Общественной палате РФ отмечают, что наиболее тяжёлое положение в многодетных семьях.
"У нас примерно 13% сейчас бедных из всего населения, это более 18 миллионов человек. Примерно 10% находятся у этой черты… Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них — это многодетные семьи. 23% детей проживает в бедных семьях. А если мы берем детей до 7 лет, это каждый четвертый", — рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он привёл цифры, которые показывают бедность семей с детьми.
"В абсолютных показателях дефицит доходов до прожиточного минимума составляет более 700 миллиардов рублей в год. Более 90% из этой суммы составляет совокупный дефицит доходов семей с детьми", — уточнил Рыбальченко, выступая на "нулевых чтениях" законопроекта о новой методике расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Общественной палате.
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