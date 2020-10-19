В Тюменской области треть медиков находится на больничных

В регионе ощущается нехватка медицинских работников для оказания помощи инфицированным COVID. Для этой цели перепрофилируют других медицинских специалистов.

В результате по большинству других заболеваний в области временно приостанавливается оказание профилактической медицинской помощи и плановые операции

"Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. На организацию оказания медпомощи накладывает отпечаток и то, что порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности", — сообщил региональный департамент здравоохранения, объяснив перераспределение работы медперсонала.

Исключение составят онкобольные, люди с заболеваниями сердца, а также получившие травмы.