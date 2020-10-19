В Тюменской области треть медиков находится на больничных

В регионе ощущается нехватка медицинских работников для оказания помощи инфицированным COVID. Для этой цели перепрофилируют других медицинских специалистов.
В результате по большинству других заболеваний в области временно приостанавливается оказание профилактической медицинской помощи и плановые операции
"Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. На организацию оказания медпомощи накладывает отпечаток и то, что порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности", — сообщил региональный департамент здравоохранения, объяснив перераспределение работы медперсонала.
Исключение составят онкобольные, люди с заболеваниями сердца, а также получившие травмы.
"В поликлиниках временно отменяются профилактические медосмотры и диспансеризация, а также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время. Помощь по профилям "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" будет оказываться в прежнем режиме — как экстренном, так и плановом", — говорится в сообщении.
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