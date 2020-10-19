Власти Москвы прокомментировали сбой в работе электронного журнала

В московской мэрии заявили, что сбои в работе электронного дневника и журнала устранены. Нормальное функционирование сервисов для школьников, обучающихся дистанционно, заработали ко второму уроку.
В соцсетях московские школьники пожаловались, что на сайте mos. ru не работают сервисы, необходимые для обучения на "удалёнке". С сегодняшнего дня ученики 6 — 11 классов столичных школ обучаются в онлайн-формате.
"Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков", — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.
У школьников была возможность пользоваться резервными вариантами подключения, заверили в департаменте.
"Первый урок прошёл с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали всё возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов. На первом уроке все школы использовали резервные варианты подключений. В настоящее время уроки продолжаются", — сообщили в пресс-службе.
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