Власти Москвы прокомментировали сбой в работе электронного журнала

В московской мэрии заявили, что сбои в работе электронного дневника и журнала устранены. Нормальное функционирование сервисов для школьников, обучающихся дистанционно, заработали ко второму уроку.

В соцсетях московские школьники пожаловались, что на сайте mos. ru не работают сервисы, необходимые для обучения на "удалёнке". С сегодняшнего дня ученики 6 — 11 классов столичных школ обучаются в онлайн-формате.

"Сбой в работе электронного дневника и журнала Московской электронной школы не помешал началу уроков", — сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

У школьников была возможность пользоваться резервными вариантами подключения, заверили в департаменте.