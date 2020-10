Американское СМИ показало, как охраняют Навального

Охрана российского блогера Алексея Навального в Берлине впечатляет: с ним постоянно находятся не менее восьми полицейских и четверо мужчин в гражданской одежде.

Эскорт Навального настолько поразил журналистку американского ТК CBS, что она даже включила кадры с ним в эфир программы 60 Minutes.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A