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Американское СМИ показало, как охраняют Навального

Охрана российского блогера Алексея Навального в Берлине впечатляет: с ним постоянно находятся не менее восьми полицейских и четверо мужчин в гражданской одежде.

Американское СМИ показало, как охраняют Навального

Эскорт Навального настолько поразил журналистку американского ТК CBS, что она даже включила кадры с ним в эфир программы 60 Minutes.

На видео Навальный в сопровождении охраны идет по улице с женой.

Как рассказала в сюжете журналистка CBS Лесли Шталь,

"власти Германии охраняют Навального, потому что всерьёз опасаются повторения покушения на его жизнь. Только поэтому полиция круглосуточно дежурит рядом с блогером и сопровождает его постоянно, а не только во время встреч с прессой".

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