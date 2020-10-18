Навальный рассказал о самочувствии и сравнил себя с Железным Дровосеком

Российский блогер Алексей Навальный заявил, что после отравления потерял гибкость, поэтому сравнил себя с Железным Дровосеком. По его словам, сила возвращается к нему быстрее, чем координация и баланс.

"Я как маленький старичок. Я находился в интенсивной терапии 26 дней, поэтому я подумал, что вернусь к нормальному состоянию после еще 26. Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией", — пояснил блогер.

Также Навальный выразил уверенность, что его отравили именно боевым ядом "Новичок". Блогер напомнил о своих планах вернуться в Россию после восстановления.