В отделение полиции Набережных Челнов обратилась местная жительница после пропажи с банковской карты 120 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что карточкой неоднократно пользовался её 11-летний сын, приобретая различные компьютерные игры и дополнения к ним. Для этого он воспользовался сохранёнными платёжными данными в браузере после того, как его мать делала онлайн-покупки.
Сообщения о списании денег с карты юный махинатор удалял с телефона матери.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.