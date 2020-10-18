Школьник украл у матери 120 тысяч рублей и потратил их на игры

В отделение полиции Набережных Челнов обратилась местная жительница после пропажи с банковской карты 120 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что карточкой неоднократно пользовался её 11-летний сын, приобретая различные компьютерные игры и дополнения к ним. Для этого он воспользовался сохранёнными платёжными данными в браузере после того, как его мать делала онлайн-покупки.

Сообщения о списании денег с карты юный махинатор удалял с телефона матери.