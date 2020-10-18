Министр просвещения РФ опроверг "локдаун в образовании"

Всплеск заболеваемости коронавирусом никак не отразится на учебном процессе. Школьников не будут отправлять на очередной карантин. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России", — пояснил чиновник.

По словам Кравцова, сейчас в РФ на карантин закрыты всего 110 школ, это 0,31% от всех российских средних общеобразовательных учреждений.