Всплеск заболеваемости коронавирусом никак не отразится на учебном процессе. Школьников не будут отправлять на очередной карантин. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Ни о каком локдауне в системе образования речи не идёт, образовательный процесс сохраняется на территории всей России", — пояснил чиновник.
По словам Кравцова, сейчас в РФ на карантин закрыты всего 110 школ, это 0,31% от всех российских средних общеобразовательных учреждений.
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