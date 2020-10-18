Бренд Gucci пошил куртки, похожие на советский армейский бушлат

Известный бренд модной одежды, славящийся своей любовью к производству вещей, которые выглядят сильно ношенными, снова удивил публику.

На этот раз воображение россиян поразила куртка, напоминающая советский армейский бушлат.

Производитель не скрывает того, что на создание этого предмета гардероба его вдохновила советская военная униформа.

Название у верхней одежды соответствующее — "Le Bushlate". Стоимость модной новинки оценивается в 133 тысячи рублей.

Эта информация очень позабавила инернет-пользователей, которые с особенным удовольствием поупражнялись в остроумии на эту тему.

"Мне такой в армии бесплатно выдали", — пошутил бывалый служака. "У меня есть добротный бушлат с войлочной подкладкой. Меньше, чем за 1000 евро не отдам", — проснулась в людях коммерческая жилка. "Прапорщики в частях сейчас разбогатеют", — острят в Сети.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Gucci выпустил экологический комбинезон с фальшивыми травяными пятнами.