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Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Несмотря на то, что оппозиционер побывал на грани жизни и смерти, он не утратил чувства юмора. Навальные не устаёт иронизировать над тем, что произошло.

В своём Instagram политик пошутил над очередным сенсационными заявлением СМИ.

В заголовке, который Навальный оформил в виде поста, говорится: "Юлия Навальная могла контролировать "отравление" как агент спецслужб Запада.

Это заявление послужило поводом для острот. Опальный либерал написал в своём аккаунте, что давно заподозрил неладное. Выдала супругу, по словам политика, то, что женщина не удосужилась спрятать парашют, подвела её также рация и упаковка жевательной резинки с вкладышами с Дональд Даком.

По мнению Навального, именно такой джентльменский набор с головой выдаёт агентов Запада.

Подписчики Навального тоже не отказали себе в удовольствии поупражняться в остроумию.

Алексею Навальному тут же предложили внимательнее присмотреться к детям, так как они, возможно, тоже замешаны во всей этой истории.

"Юля сейчас: "Фуф, слава Богу, он не поверил", — пошутили интернет-пользователи.

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