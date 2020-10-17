Попасть на похороны отца Диане не удалось из-за карантинных мер.
92-летний отец певицы скончался в Грузии. Гуда Адамурович Гурцкой гостил у старшей сестры исполнительницы. Пандемия не позволила пожилому человеку вернуться в Россию. Скончался он на земле своих предков.
На момент смерти почтенного сына грузинского народа границы с зарубежными государствами были закрыты. Эпидемия коронавируса помешала певице проститься с любимым отцом. По этому поводу Диана Гурцкая очень переживает.
Исполнительница лишилась обоих родителей. Несколько лет назад Диана похоронила маму, которая умерла от онкологического заболевания.
"92 года… Огромная жизнь, вместившая в себя всё: счастье и горести, успехи и разочарования. Спасибо тебе за жизнь. Спасибо за всё, что сделал для всех нас", — написала Гурцкая в своём микроблоге под фотографией отца в траурной ленте.
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92 года... Огромная жизнь, вместившая в себя всё: счастье и горести, успехи и разочарования. Спасибо тебе за жизнь. Спасибо за всё, что сделал для всех нас. Ты был строг, но справедлив. Знаю, что когда наперекор слезам мамы и моим рыданиям, отправлял учиться в интернат, то точно знал, что мне нужна не просто школа, а школа жизни. Ты всегда радовался моим успехам и страшно переживал неудачи. Ушёл легко, как уходят праведники. И верю, что там на небесах соединишься навеки с мамой... Передай, что всё у нас так, как она мечтала: растут Костя и Сандро, все здоровые и счастливые... Люблю и всегда буду любить! 16 октября я окончательно стала взрослой...
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