Диану Гурцкую не пустили на похороны отца

Попасть на похороны отца Диане не удалось из-за карантинных мер.

92-летний отец певицы скончался в Грузии. Гуда Адамурович Гурцкой гостил у старшей сестры исполнительницы. Пандемия не позволила пожилому человеку вернуться в Россию. Скончался он на земле своих предков.

На момент смерти почтенного сына грузинского народа границы с зарубежными государствами были закрыты. Эпидемия коронавируса помешала певице проститься с любимым отцом. По этому поводу Диана Гурцкая очень переживает.

Исполнительница лишилась обоих родителей. Несколько лет назад Диана похоронила маму, которая умерла от онкологического заболевания.