Девушка из школы Беслана отыскала героя с фотографии

Снимок из фотохроники страшных сентябрьских событий 16-летней давности девушке Регине очень дорог.

Она стала заложницей террористов в школе Беслана, но не теряла надежды найти того, кто её спас.

На фото, которое обошло весь мир, запечатлена испуганная третьеклассница, которую из злосчастной школы на руках выносит мужчина.

Девушка хотела отблагодарить своего спасителя. Она искала человека, который помог ей выжить. Для этого она публиковала объявление в газетах, но отклика не последовало.

С приходом эпохи интернета ниточка к неизвестному герою была найдена. Опубликованное фото в Instagram привлекло внимание 11-летнего подростка, который узнал на снимке своего отца.

"Справа мой отец, и я горжусь тем, что он помогал тогда", — написал мальчик.

Регина поспешила написать тому, кого она так долго искала. Героя зовут Сосланном. Мужчина же не считает свой поступок особенно выдающимся. Скромный человек пояснил, что спасать детей, несмотря на смертельную угрозу, — долг каждого человека.