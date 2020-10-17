Экс-адвокат Михаила Ефремова перенес операцию

Бывшему защитнику актёра пришлось обратиться за медицинской помощью.

Эльман Пашаев рассказал, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Экс-защитник Михаила Ефремова попал в больницу из-за того, что не мог нормально дышать. Давняя проблема с дефектом перегородки носа была успешна решена с помощью хирургической операции.

"Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла", — объяснил юрист, который защищал известного актёра в деле о смертельном ДТП.

Операция прошла удачно. Сейчас здоровью адвоката ничего не угрожает.

"Теперь задышу полной грудью", — написал Пашаев в своём Instagram.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ефремов пожаловался на Пашаева, который якобы оказывал на него давление.