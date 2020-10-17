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Экс-адвокат Михаила Ефремова перенес операцию

Бывшему защитнику актёра пришлось обратиться за медицинской помощью.

Экс-адвокат Михаила Ефремова перенес операцию

Эльман Пашаев рассказал, что у него возникли проблемы со здоровьем.

Экс-защитник Михаила Ефремова попал в больницу из-за того, что не мог нормально дышать. Давняя проблема с дефектом перегородки носа была успешна решена с помощью хирургической операции.

"Два года я с ней мучился, спать не мог. Операция уже прошла", — объяснил юрист, который защищал известного актёра в деле о смертельном ДТП.

Операция прошла удачно. Сейчас здоровью адвоката ничего не угрожает.

"Теперь задышу полной грудью", — написал Пашаев в своём Instagram.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ефремов пожаловался на Пашаева, который якобы оказывал на него давление. 

 
 
 
 
 
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Дорогие друзья❗️ . Не переживайте❗️со мной всё хорошо👍просто плановая операция🤷‍♂️ . У меня давно были проблемы с дыханием😤Теперь задышу полной грудью👃Себя пока не буду показывать, не в лучшем виде сейчас🤕 . Валяюсь в больнице, читаю книги, работаю (дела то ждать не будут) сплю больше👍Кстати, никогда не думал, что только в больнице💉получится немного отоспаться😴 . Как только выйду🤷‍♂️организую прямой эфир и расскажу подробности, чтобы журналисты ничего не придумали😏 . А вообще, в нашем быстром мире🏃🏻‍♂️мы никогда не находим времени для своего здоровья❤️Нужно чаще к себе прислушиваться. Без крепкого здоровья👌вперёд🌝никак🙅‍♂️ . Кстати, вы часто ходите к врачу❓Какие-нибудь плановые осмотры❓Хватает времени на себя❓👇✍️ . Ваш Эльман Пашаев . #неболейте #нетолькоадвокат #эльманпашаев

Публикация от Эльман Пашаев (@pashaev.elman)

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