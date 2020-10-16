Онколог: чтобы избежать рака желудка, нужно правильно питаться

Неправильное питание может привести к развитию онкологических заболеваний. Важно качество еды и нормальные условия для приёма пищи.

Еда должна быть полезной и сбалансированной.

"Один из факторов, который ведёт к развитию рака желудочно-кишечного тракта — неправильное питание. Это нерегулярное питание, питание "на бегу", питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам", — объяснил "Пятому каналу" российский онколог Михаил Мяснянкин.

Он рекомендует питаться в спокойных и комфортных условиях, не допускающих стресса.