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Куба изменила правила въезда и условия пребывания туристов

Всем прилетающим на остров иностранным туристам будет сделан бесплатный тест на коронавирус.

Куба изменила правила въезда и условия пребывания туристов

Изменение касается также медицинской страховки. Раньше она стоила 3-4 доллара за день, теперь имеет фиксированную стоимость — 30 долларов США.

"Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов. Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По прилету в аэропорту проводят термометрию и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.

Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США", — говорится в сообщении АТОР.

Туристам нужно быть готовыми к тому, что у них могут в любое время измерить температуру или провести дополнительный тест на COVID-19.

"В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.

В случае положительного результата теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники помещены на карантин. Туристы могут находиться в отеле. Во время трансфера в гостиницу и из неё путешественники обязаны быть в этом средстве защиты", — информирует АТОР.

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