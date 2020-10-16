Куба изменила правила въезда и условия пребывания туристов

Всем прилетающим на остров иностранным туристам будет сделан бесплатный тест на коронавирус.
Изменение касается также медицинской страховки. Раньше она стоила 3-4 доллара за день, теперь имеет фиксированную стоимость — 30 долларов США.
"Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов. Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По прилету в аэропорту проводят термометрию и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.
Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США", — говорится в сообщении АТОР.
Туристам нужно быть готовыми к тому, что у них могут в любое время измерить температуру или провести дополнительный тест на COVID-19.
"В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.
В случае положительного результата теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники помещены на карантин. Туристы могут находиться в отеле. Во время трансфера в гостиницу и из неё путешественники обязаны быть в этом средстве защиты", — информирует АТОР.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.