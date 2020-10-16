Волгоградка отсудила у авиакомпании 216 тысяч рублей за отменённый рейс

Жительница Волгограда, отправляясь на отдых в Черногорию самолётом через Москву, купила билеты туда и обратно. Рейс из-за пандемии отменили.

Женщина попросила авиакомпанию вернуть потраченные ею деньги, но перевозчик её обращение оставил без внимания.

"Жительница Волгоградка в марте купила на сайте авиакомпании "Победа" билеты себе и близким на рейс Волгоград — Москва на 3 мая и на рейс Москва-Тиват на 4 мая. Билеты были куплены туда и обратно. Их общая стоимость составила 65 005 рублей. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 с 27 марта были прекращены авиасообщения из российских аэропортов в Черногорию. Женщина направила заявление перевозчику о возврате денег. Однако "Победа" проигнорировала заявление. Тогда волгоградка обратилась в суд с иском", — говорится в сообщении Тракторозаводского районного суда Волгограда.

Женщине удалось отсудить стоимость билетов, компенсацию и расходы на юриста.