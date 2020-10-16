Беременная принцесса Евгения трогательно поздравила свою мать

Находящаяся в интересном положении принцесса Евгения поздравила с днём рождения свою маму Сару Фергюсон.

Монаршие особы доказали, что мамы и дочки любят сантименты, несмотря на королевский статус.

"С днём рождения, моя дорогая мамочка… Ты единственная в своем роде. Было сложно выбрать из всех фотографий те, которые показывают, насколько ты уникальная", — поделилась девушка.

К посту в Instagram Евгения прикрепила целую подборку фотографий, изображающих экс-герцогиню Йоркскую в разные годы ее насыщенной на события жизни. На большинстве из них Сара одна, и только на двух — с Евгенией и Беатрис.

Напомним, что несмотря на развод, мама принцесс сохранила тёплые отношения со своим бывшим супругом. В свете последних событий, связанных со скандалом вокруг репутации принца Эндрю, она является источником поддержки и опоры для своих дочерей.