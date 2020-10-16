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Гонконг ужесточил требования для въезда россиян

Для россиян и всех лиц, посещавших РФ в последние две недели, Гонконг ужесточил правила въезда на свою территорию.

Гонконг ужесточил требования для въезда россиян

Этот специальный административный район КНР требует справки об отсутствии коронавируса только от аккредитованных им лабораторий. Справки принимаются только на китайском и английском языках.

"Правительство Гонконга внесло Россию и Францию в список стран с повышенным риском передачи коронавируса нового типа. В этой связи с 26 октября ужесточаются правила въезда с их территории в этот специальный административный район Китая. Справка должна быть выдана на английском или китайском языках и не позже, чем за 72 часа до вылета", — сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Гонконге

Прямое авиасообщение между Россией и Гонконгом прекратилось в марте этого года.

"Наряду со справкой, за наличием которой будут следить авиакомпании, по прибытии в Гонконг необходимо будет обязательно пройти двухнедельный карантин в отеле. Подобные правила ранее также были введены в отношении прибывающих из 11 других стран повышенного риска распространения инфекции, включая Великобританию, Индию, США, Казахстан", — отметил представитель дипломатического ведомства.

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