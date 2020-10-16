Гонконг ужесточил требования для въезда россиян

Для россиян и всех лиц, посещавших РФ в последние две недели, Гонконг ужесточил правила въезда на свою территорию.

Этот специальный административный район КНР требует справки об отсутствии коронавируса только от аккредитованных им лабораторий. Справки принимаются только на китайском и английском языках.

"Правительство Гонконга внесло Россию и Францию в список стран с повышенным риском передачи коронавируса нового типа. В этой связи с 26 октября ужесточаются правила въезда с их территории в этот специальный административный район Китая. Справка должна быть выдана на английском или китайском языках и не позже, чем за 72 часа до вылета", — сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Гонконге

Прямое авиасообщение между Россией и Гонконгом прекратилось в марте этого года.